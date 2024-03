Domani una fiaccolata per Antonella Di Massa, la 51enne morta a Ischia Una fiaccolata spontanea, organizzata dagli abitanti di Succhivo, la frazione dell’isola di Ischia in cui Antonella Di Massa è stata trovata morta. La manifestazione andrà in scena domani, sabato 2 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Antonella Di Massa

È sconvolta la comunità di Succhivo, frazione di Serrara Fontana, sull'isola di Ischia: è qui che, dopo 11 giorni di ricerche, è stato trovato il cadavere di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni scomparsa da Casamicciola il 17 febbraio. E allora, per ricordare la donna, gli abitanti di Succhivo hanno organizzato una fiaccolata, prevista per domani, sabato 2 marzo: "Siamo particolarmente scossi da questa vicenda ed intendiamo esprimere tutto il nostro dolore e la vicinanza alla famiglia della povera Antonella" dicono i promotori dell'evento.

La fiaccolata partirà alle ore 18.30 dal piazzale della chiesa della Madonna di Montevergine a Succhivo: è proprio qui che, il giorno stesso della scomparsa, Antonella Di Massa è stata inquadrata da una telecamera mentre camminava, agitata e spaesata, con il cappuccio del giubbino calato sulla testa. Alla fiaccolata parteciperanno anche i sindaci di Serrara Fontana – di cui, come detto, Succhivo è una frazione – e di Casamicciola, dove la 51enne viveva insieme al marito e alle due figlie.

"In questi giorni ci siamo trovati catapultati sui media quasi come se questo fosse il paese dei misteri eppure tutta Succhivo ha partecipato alle ricerche e non riuscire a ritrovare viva questa donna è un dolore per tutta la nostra comunità" dicono ancora gli organizzatori della fiaccolata.

Le indagini sulla morte di Antonella Di Massa

Il cadavere di Antonella Di Massa è stato rinvenuto il 28 febbraio, dagli inviati della trasmissione "Chi l'ha visto?", a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stata immortalata, per l'ultima volta, dalla telecamera, in un terreno privato che, nei giorni successivi alla scomparsa, era stato già ispezionato. Sul corpo, da primi accertamenti, sono state trovate delle ecchimosi, mentre vicino al cadavere è stata ritrovata una bottiglietta di antigelo: sarà l'autopsia, disposta dalla Procura, a chiarire i tanti punti oscuri in questa vicenda.