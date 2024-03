Cosa rivelano le immagini delle telecamere che hanno ripreso Antonella Di Massa prima della scomparsa Antonella Di Massa, il giorno della scomparsa, è stata ripresa dalle telecamere a Succhivo, nella zona in cui dieci giorni dopo è stato poi ritrovato il cadavere: è sempre stato lì? Sono tanti ancora gli interrogativi sulla morte della 51enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Sarà l'autopsia a fare piena luce sulla morte di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola e poi trovata cadavere, oltre 10 giorni dopo, il 28 febbraio, dagli inviati del programma "Chi l'ha visto?", a Succhivo, sull'isola di Ischia. In attesa delle risposte medico-legali, sono tanti gli interrogativi che aleggiano sulla storia della 51enne, moglie e madre di due giovani donne, uno su tutti: il corpo di Antonella Di Massa è sempre stato lì? Il cadavere è stato infatti rinvenuto nella stessa zona in cui la donna è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza proprio il giorno della scomparsa, in un luogo in cui forze dell'ordine e volontari avevano già controllato durante le ricerche.

Le ultime immagini di Antonella Di Massa nel luogo dove è stata ritrovata

Le ultime immagini che si hanno di Antonella Di Massa in vita arrivano da una telecamera di videosorveglianza posta in strada a Succhivo, a poche centinaia di metri dal luogo del ritrovamento del cadavere: le immagini sono datate 17 febbraio, lo stesso giorno della scomparsa. Il video, diffuso da "Chi l'ha visto?", mostra quella che sarebbe Antonella: una donna con un giubbino scuro e il cappuccio calato sulla testa; appare nervosa, agitata e spaesata.

Proprio in un terreno privato poco distante, il 28 febbraio, gli inviati della trasmissione di Rai Tre "Chi l'ha visto?" hanno trovato il cadavere della 51enne. In quello stesso terreno privato, come ha raccontato Giovanni al programma "Ore 14", i volontari da lui guidati avevano cercato, non riscontrando nessuna anomalia: nei momenti successivi alla scomparsa, dunque, il cadavere della donna non si sarebbe trovato nel luogo in cui è stato poi ritrovato.

Le ecchimosi sul cadavere e la bottiglia di antigelo vicino al corpo

Come detto, molti nodi sulla storia di Antonella Di Massa verranno sciolti dall'autopsia. Oltre agli ultimi spostamenti della 51enne, c'è da comprendere le cause della morte, sulle quali non si esclude al momento nessuna ipotesi; dai primi accertamenti, la donna potrebbe essere deceduta circa 24 ore prima del ritrovamento. Da quanto si è appreso, sul corpo sarebbero state trovate delle ecchimosi, che potrebbero essere compatibili con una caduta o con una violenza; vicino al corpo, inoltre, è stata rinvenuta una bottiglietta di antigelo, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti.