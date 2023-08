Domani la nave Ocean Viking a Napoli: 4 donne incinte e 143 minori tra i 254 migranti Domattina previsto l’arrivo in città della nave Ocean Viking, che trasporta 254 migranti; oltre la metà sono minori. Oggi riunione in Prefettura per lo sbarco.

A cura di Nico Falco

La nave Ocean Viking

È previsto per domani mattina, intorno alle 8, l'approdo a Napoli della Ocean Viking, che trasporta 254 migranti tra cui 6 disabili, 28 donne (di cui 4 incinte) e 143 minori, di questi ultimi non è chiaro quanti siano accompagnati. La nave, proveniente da Vibo Valentia, era diretta inizialmente al porto di Genova, ma la nuova destinazione è stata scelta per il maltempo. Oggi si è svolta in Prefettura la riunione con gli enti coinvolti per le attività connesse allo sbarco.

Trapanese: "Sulla Ocean Viking situazione allarmante"

Luca Trapanese, assessore al Welfare del Comune di Napoli, ha parlato di "situazione allarmante" per via della saturazione ormai raggiunta delle strutture di accoglienza in città e del flusso, di conseguenza, non più sostenibile, sottolinenando che in città, da gennaio, sono stati accolti 238 minori non accompagnati:

Prima erano poche unità al mese, adesso numeri consistenti e noi non più luoghi dove mettere queste persone e sono preoccupato perché finiranno in strada e aumenterà ancora di più la presenza di immigrati nelle nostre strade che noi non abbiamo nessuna forza di contrastare perché tutto quello che potevamo fare che potevamo e possiamo fare l'abbiamo già messo in campo. Quindi se non arriva un aiuto serio e massiccio dal Governo i Comuni non possono fare altro che stare a guardare questo fenomeno di immigrazione enorme, quasi triplicato in questo anno.

Oggi la riunione in Prefettura per lo sbarco

Alle 17.30 nel Palazzo di Governo di Napoli il prefetto Claudio Palomba ha incontrato i soggetti coinvolti a vario titolo nelle operazioni di sbarco e di accoglienza, compresi gli accertamenti sulle identità, quelli sanitari e i servizi di assistenza.

Presenti al tavolo, quindi, Comune di Napoli, Città Metropolitana, Asl Napoli 1 Centro, Protezione Civile regionale, Ufficio sanitario regionale e centrale 118, forze dell'ordine, Vgili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, Ufficio per la Sanità marittima, Croce Rossa Italiana e Caritas Diocesana.