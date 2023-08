Domani i funerali di Vincenzo Tizzano e Domenico Gritto, i due ragazzi di Pozzuoli morti in Albania I funerali del 42enne e del 23enne, morti in un incidente stradale in Albania, saranno celebrati insieme domani, martedì 29 agosto, a Pozzuoli.

A cura di Valerio Papadia

Le vittime, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano

Saranno celebrati domani, insieme, i funerali di Vincenzo Tizzano, 42 e Domenico Gritto, 23 anni: i due giovani, originari di Pozzuoli, nella provincia di Napoli, sono morti lo scorso 24 agosto in seguito a un incidente stradale in Albania, dove si trovavano in vacanza. I funerali dei due giovani puteolani si terranno alle 16.30 di domani, martedì 29 agosto, nella chiesa di Sant'Artema a Monterusciello, quartiere nel quale entrambi vivevano.

Per la morte di Vincenzo e Domenico è stato arrestato un 17enne

Alle prime luci dello scorso 24 agosto, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano si trovavano a bordo di una motocicletta Honda e stavano percorrendo la strada che da Saranda conduce a Ksamil quando il mezzo a due ruote ha impattato frontalmente contro un'automobile, una Mercedes, che proveniva dalla direzione opposta. Nonostante i tempestivi soccorsi, per i due non c'è stato nulla da fare: sono rimasti incastrati sotto la vettura e sono deceduti sul colpo.

Le forze dell'ordine albanesi hanno fatto partire subito le indagini: alla guida della Mercedes si trovava un ragazzo di 17 anni – quindi senza patente – mentre a bordo c'era anche un ragazzo di 16 anni; entrambi hanno riportato ferite lievi nell'impatto e sono stati portati in ospedale. Il 17enne alla guida della vettura che ha travolto la moto di Domenico e Vincenzo è stato così arrestato dalle autorità albanesi.