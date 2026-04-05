Morta la pm antimafia Enza Marra, in prima linea contro gli Scissionisti e i Di Lauro

Vincenza Marra

Lutto nel mondo della magistratura partenopea: è morta la pm antimafia Vincenza Marra, conosciuta come Enza, storica magistrata della Procura della Repubblica di Napoli, veterana del Palazzo di Giustizia dov e ha prestato servizio per tutta la sua carriera. I funerali si terranno domani, lunedì 6 aprile, alle ore 10.30 nella Chiesa di Santa Maria in Piazza Piedigrotta, a Napoli.

Commosso il ricordo dei colleghi della Procura di Napoli e di tutti i suoi collaboratori, che assieme ai magistrati e al personale dell'ufficio si sono uniti al dolore dei suoi familiari. Vincenza Marra era entrata in magistratura nel 1992, e fu protagonista di inchiesta delicatissime contro la camorra. Pochi anni fa coordinò il sequestro dei due preziosissimi quadri di Van Gogh, finiti nelle mani del narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale, mentre negli anni era stata figura di spicco di numero inchieste sul traffico di sostanze stupefacenti, ed in particolare con i riflettori puntati sui clan di Secondigliano, dai Di Lauro agli Scissionisti.

I due quadri di Van Gogh, invece, era "La spiaggia di Scheveningen prima di una tempesta", dipinto nel 1882, e "Una congregazione lascia la chiesa riformata di Nuenen", realizzato tra il 1884 ed il 1885. Entrambi erano stati rubati nel 2002 da Octave Durham e Henk Bieslijn. Durham raccontò in un film-documentario di averli scelti perché "più piccoli" e dunque più facili da trasportare, e che la decisione di cederli al boss italiano sarebbe nata per caso: il primo ricettatore individuato, Cor van Hout, venne ucciso proprio il giorno in cui sarebbe dovuta avvenire la trattativa. Caso volle che in un coffee shop di Amsterdam i due avrebbero incontrato poi Raffaele Imperiale, che avrebbe pagato circa 350mila euro per entrambi. I due dipinti erano stati poi ritrovati all'interno di un covo di Raffaele Imperiale a Castellammare di Stabia del 30 settembre 2016, per poi essere restituiti al museo di Amsterdam.