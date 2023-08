Domenico e Vincenzo, i due giovani di Pozzuoli morti in un incidente in Albania: arrestato 17enne Le forze dell’ordine albanesi hanno arrestato un 17enne: era alla guida dell’auto che ha travolto la moto su cui viaggiavano Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano, i due giovani di Pozzuoli morti nell’impatto.

A cura di Valerio Papadia

Le vittime, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano

C'è un arresto per la morte di Domenico Gritto, 23 anni e Vincenzo Tizzano, 33, i due ragazzi di Pozzuoli deceduti questa notte in seguito a un incidente stradale in Albania, dove i due giovani erano in ferie: un ragazzo di 17 anni è stato arrestato dalla polizia albanese con le accuse di "violazione del codice stradale che ha provocato la morte di diverse persone" e "guida impropria". A riferire la notizia è la testata Albanian Daily News. Il 17enne guidava senza patente poiché, così come in Italia, anche in Albania il Codice della Strada prevede il conseguimento della licenza di guida con la maggiore età.

La dinamica dell'incidente

Stando a una prima ricostruzione dell'accaduto, intorno alle 3 di oggi Gritto e Tizzano – entrambi residenti nel quartiere di Monterusciello – viaggiavano a bordo di una moto Honda e stavano percorrendo la strada che collega Saranda a Ksamil, in Albania, dove si trovavano in vacanza, quando il mezzo a due ruote si sarebbe contrato frontalmente con un'auto, una Mercedes, guidata dal 17enne, a bordo della quale si trovava anche un altro minorenne.

I due giovani napoletani, da quanto si apprende, sono rimasti incastrati sotto la vettura: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, che non hanno purtroppo lasciato scampo al 23enne e al 33enne.

Leggi anche Incidente in scooter a San Pietro a Patierno, Vincenzo Mazzola morto a 38 anni

Il cordoglio del sindaco di Pozzuoli

La notizia della morte di Domenico e Vincenzo si è diffusa rapidamente a Pozzuoli e ha lasciato nello sconforto quanti li conoscevano. Anche Gigi Manzoni, sindaco di Pozzuoli, ha voluto esprimere il cordoglio dell'intera comunità per il decesso dei due ragazzi: "Ai loro familiari, in questo momento di grande dolore, va il mio profondo cordoglio" ha scritto il primo cittadino puteolano.