Incidente in Albania, morti due giovani di Pozzuoli: travolti da auto guidata da un 17enne Due giovani di Monterusciello, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano, sono morti in un incidente in Albania, tra Saranda e Ksamil, dove erano in vacanza.

A cura di Nico Falco

Le vittime, Domenico Gritto e Vincenzo Tizzano

Due giovani di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Tizzano, 33 anni, e Domenico Gritto, 23 anni, entrambi residenti a Monterusciello, sono morti nella notte in un incidente avvenuto in Albania, dove si trovavano in vacanza; stavano ritornando agli alloggi dopo aver festeggiato il compleanno di Tizzano. Secondo le ricostruzioni la loro motocicletta si è scontrata con una Mercedes, guidata da un 17enne, che avrebbe tagliato la strada al veicolo a due ruote. Inutili i tentativi di soccorso. Alla guida dell'automobile c'era un 17enne, che sarebbe stato arrestato. La notizia è stata diffusa dal sito locale Shquiptarja.com.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 3 del mattino di oggi, 24 agosto, lungo la strada che collega Saranda a Ksamil. I due giovani napoletani, in sella a una motocicletta Honda, stavano procedendo verso Saranda; si sono scontrati con una Mercedes che andava nella direzione opposta in cui c'erano un 17enne, alla guida seppur senza patente, e un 16enne. Fonti locali riportano che, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'incidente sarebbe stato causato da una manovra improvvisa della Mercedes, che avrebbe bruscamente cambiato direzione tagliando la strada alla moto.

Nell'impatto l'automobile avrebbe travolto la Honda, i corpi dei due napoletani sarebbero rimasti bloccati sotto il veicolo e sarebbero stati estratti solo successivamente dai soccorsi. I due giovani italiani sarebbero morti sul colpo per le gravissime lesioni riportate; i due minorenni sarebbero invece rimasti feriti in modo lieve e sono stati ricoverati in ospedale a Saranda per accertamenti. La dinamica è ancora in fase di ricostruzione, le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi dalla notte e appena possibile i due giovanissimi della Mercedes verranno ascoltati dagli investigatori.

(articolo aggiornato alle 15:50 del 24 agosto 2023)