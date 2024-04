video suggerito

Incidente nella Galleria Laziale: travolto da un'auto, Michele Angelillo muore a 36 anni Incidente mortale all'interno della Galleria Laziale a Napoli: la vittima è Michele Angelillo, 36 anni. Sul posto la Polizia Municipale. Traffico della zona in tilt.

A cura di Nico Falco

Un uomo, Michele Angelillo, 36 anni, è deceduto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 aprile, in un incidente stradale nel centro di Napoli, in corrispondenza della Galleria Laziale; stando alle prime ricostruzioni, lo scooter guidato dal 36enne, un Honda Sh 300, è stati travolto da un'automobile, una Peugeot 208, guidata da un uomo di 68 anni. Inutili i tentativi di soccorso: la vittima sarebbe deceduta sul colpo.

Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale – guidati dal comandante Joselito Orlando – per i rilievi e gli accertamenti del caso. La dinamica è in fase di ricostruzione. A seguito dell'incidente il traffico in zona è rimasto paralizzato.

Sequestrata la salma, disposti i test sull'uomo alla guida dall'auto

L'uomo alla guida dell'automobile è stato trasportato all'ospedale Cardarelli per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, ovvero ai test per verificare l'eventuale presenza di alcol o sostanze stupefacenti al momento dell'incidente. La salma di Michele Angelillo, invece, è stata sequestrata dalla competente Autorità Giudiziaria, così come i due veicoli coinvolti nell'incidente.