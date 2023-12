Domani i funerali di Mery Conte, morta a 23 anni in un incidente stradale I funerali della 23enne si terranno domani, martedì 19 dicembre, a Qualiano: la giovane è morta in un incidente la sera dello scorso 13 dicembre ad Aversa.

A cura di Valerio Papadia

È stata fissata la data dei funerali di Mery Conte, la giovane donna di 23 anni morta in seguito a un incidente stradale che si è verificato qualche giorno fa ad Aversa, nella provincia di Caserta: le esequie della ragazza si svolgeranno domani, martedì 19 dicembre, nella chiesa di Maria Santissima Immacolata a Qualiano, nella provincia di Napoli, dove Mery viveva con la famiglia. Alle ore 15, il corteo funebre partirà dall'abitazione della 23enne, per poi raggiungere il luogo di culto nel quale si svolgeranno i funerali. Originaria, appunto, di Qualiano, Mery Conte si era diplomata all'istituto Minzoni nella vicina Giugliano e, da qualche tempo ormai, svolgeva l'attività di estetista.

L'incidente stradale in cui è morta Mery Conte

Nella tarda serata dello scorso 13 dicembre, la 23enne si trovava in auto, una Mini Cooper, in compagnia del fidanzato e di una loro amica. La vettura stava percorrendo la cosiddetta Variante di Aversa quando, tra via Matilde Serao e via Pietro Nenni, per cause ancora in accertamento, l'automobile ha dapprima impattato contro un paletto e ha poi concluso la sua corsa contro un muro.

Nonostante l'intervento tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, per Mery Conte non c'è stato nulla da fare: la 23enne è deceduta nel violento impatto a causa delle ferite riportate. Feriti anche i due giovani che si trovavano in auto con la vittima: da quanto si apprende, le loro condizioni di salute non risultano gravi.