Incidente ad Aversa, auto contro un palo: Mery Conte muore a 23 anni L’incidente si è verificato questa notte sulla Variante di Aversa. La 23enne si trovava in auto con il fidanzato e un amico: la giovane è morta sul colpo.

A cura di Valerio Papadia

Grave incidente questa notte sulla Variante di Aversa, nella provincia di Caserta: il bilancio è purtroppo di una vittima, una giovane ragazza di 23 anni, Mery Conte, morta nell'impatto. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, la 23enne si trovava a bordo di una Mini Cooper, in compagnia del fidanzato e di un amico quando, tra via Serao e via Nenni, nei pressi della stazione ferroviaria di Aversa, l'automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è dapprima schiantata contro un palo e poi ha terminato la sua corsa contro un muretto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per estrarre la 23enne dall'abitacolo: Mery Conte è stata poi affidata ai sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare la morte della ragazza; troppo gravi le ferite riportate nell'impatto, che è stato violento. Soccorsi dai sanitari anche gli altri due ragazzi che si trovavano in auto: entrambi sono stati portati all'ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa. Da quanto si apprende, il conducente è stato sottoposto ai test per verificare l'assunzione di alcol o stupefacenti prima di mettersi alla guida, che avrebbero dato esito negativo. Le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente sono affidate alla polizia, che sul posto ha svolto tutti i rilievi del caso.

La vittima, Mery Conte, era originaria di Qualiano, nella provincia di Napoli. Dopo il diploma all'istituto Minzoni di Giugliano, la 23enne si era dedicata all'attività di estetista. Tanti i messaggi di cordoglio per la morte della ragazza: "Mi rimane solo di pensare le serate i momenti fantastici e le risate fatte insieme. Riposa in pace amore mio" ha scritto un'amica.