Domani i funerali di Luciano Bifulco, il macellaio e ristoratore morto a 40 anni Le esequie del noto ristoratore si terranno domani, venerdì 29 dicembre, nella chiesa di San Gennarello a Ottaviano, la città in cui era cresciuto.

A cura di Valerio Papadia

Luciano Bifulco

È stata fissata la data dei funerali di Luciano Bifulco, noto macellaio e ristoratore vesuviano morto a 40 anni alla Vigilia di Natale: le esequie si terranno venerdì 29 dicembre 2023, e prenderanno le mosse alle ore 11.30 dalla casa di Bifulco, a Ottaviano, città all'ombra del Vesuvio in cui era cresciuto per arrivare nella chiesa di San Gennarello, dove alle ore 12 si terrà la funzione religiosa. A Ottaviano Bifulco era conosciutissimo: nella città della provincia di Napoli sorgono infatti le sue due attività, la Braceria Bifulco e Bifulco Exlusive. Oltre a essere noto per la sua attività di ristorazione, il neo quarantenne riforniva con la sua carne pregiata ristoranti in tutta la Campania e in tutta Italia, anche stellati.

La morte di Luciano Bifulco

La notizia della scomparsa di Luciano Bifulco è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la mattina del 24 dicembre. Il ristoratore è morto all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, dove era stato ricoverato quella stessa mattina. Bifulco è deceduto a causa di una grave ferita da oggetto da taglio all'addome. Da quanto Fanpage.it apprende da fonti investigative, il decesso sarebbe causato da un gesto volontario.

I messaggi di cordoglio per la morte del ristoratore

Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati quando la notizia si è diffusa, soprattutto da colleghi ristoratori e da chef con i quali il macellaio e ristoratore aveva collaborato nel corso degli anni.

Lo chef stellato Gennaro Esposito di Vico Equense:

Con lui va via un pezzo della mia famiglia, non solo un grande amico, ma un eccellente ristoratore, con lui ho passato momenti di allegria, ma anche di profonda riflessione. Ho avuto la fortuna di conoscerlo molti anni fa; abbiamo lavorato gomito a gomito su molti progetti e abbiamo avuto modo di fare lunghe chiacchierate, condividendo bellissimi momenti, visioni e obiettivi. Luciano era un visionario, una persona determinata, umile, che nonostante tutto non si è mai sentito arrivato, un uomo ‘irrequieto', mai fermo, sempre in movimento e capace di mettersi in discussione.

L'imprenditore e foodblogger Egidio Cerrone, titolare delle paninerie Puok:

Per noi non eri e non sei mai stato solo un fornitore, solo un macellaio, solo un ristoratore, per noi eri un amico della nostra famiglia, e noi provavamo ad esserlo per la tua.

Ti ricordi quando ti ho minacciato di non prendere più gli hamburger se non ti fermavi col lavoro per andare alla recita di tuo figlio? Ecco, questo eravamo noi oltre il lavoro.

Ti ho amato tanto, amico mio, non ti dimenticheremo mai, non dimenticheremo mai la tua passione, era quella la tua brace.