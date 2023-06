Domani i funerali di Fulvio Filace, morto nell’auto esplosa. Lunedì fiaccolata: “Vogliamo giustizia” Sono stati fissati per domani, sabato 1 luglio, a San Giorgio a Cremano, i funerali di Fulvio Filace, il tirocinante del Cnr morto insieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati nell’esplosione dell’auto-prototipo sul quale viaggiavano lo scorso 23 giugno.

A cura di Valerio Papadia

Fulvio Filace

Si svolgeranno domani, sabato 1 luglio, a San Giorgio a Cremano, i funerali di Fulvio Filace, lo studente di 25 anni, tirocinante al Cnr, morto insieme alla ricercatrice Maria Vittoria Prati nell'esplosione del prototipo di auto ibrida sul quale viaggiavano, sulla Tangenziale di Napoli, lo scorso 23 giugno. I funerali del 25enne si svolgeranno alle ore 11 nella chiesa Nuova del Carmine in via Togliatti. Nella serata di lunedì 3 luglio, invece, alle 20.30, gli amici di Fulvio Filace hanno organizzato una fiaccolata in sua memoria che prenderà le mosse da Villa Bruno e percorrerà le strade di San Giorgio a Cremano.

L'inchiesta sull'esplosione e sulla morte della ricercatrice e del tirocinante

La terribile esplosione del prototipo di auto ibrida sul quale viaggiavano Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace si è verificata venerdì 23 giugno sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dello svincolo di Corso Malta. Le condizioni della ricercatrice, 53 anni, da trenta al Cnr, sono apparse subito molto gravi: la donna aveva ustioni sul 90% del corpo. Ricoverata al Centro Grandi Ustionati del Cardarelli, Maria Vittoria Prati è purtroppo deceduta lunedì 26 giugno.

Anche Fulvio Filace, laureando alla magistrale in Ingegneria Informatica alla Federico II di Napoli, con il sogno di lavorare in Ferrari, era stato ricoverato nel reparto specializzato del Cardarelli. Sottoposto a due interventi chirurgici, le sue condizioni sono precipitate a causa di una insufficienza respiratoria: il 25enne è morto nella mattinata di giovedì 29 giugno. Per fare luce sulla vicenda, la Procura di Napoli ha aperto un fascicolo d'inchiesta, al momento a carico di ignoti, per omicidio e incendio.