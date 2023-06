Cnr, aperto audit interno su esplosione auto a Napoli. La Procura indaga per omicidio e incendio Fascicolo in Procura contro ignoti e audit interno del Cnr: si indaga sull’esplosione in Tangenziale che ha ucciso Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace.

A cura di Giuseppe Cozzolino

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo sull'esplosione dell'automobile sulla Tangenziale di Napoli dello scorso 23 giugno e che ha portato alla morte di due persone: Maria Vittoria Prati, 65 anni e ricercatrice del Cnr, e Fulvio Filace, tirocinante di 25 anni. Il fascicolo, per ora, è a carico di ignoti: le ipotesi di reato configurate sono quelle di omicidio ed incendio. Anche se al momento i reati sono a carico di ignoti, nelle prossime ore potrebbero esserci le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Anche il Cnr ha annunciato un audit interno.

Le vittime Maria Vittoria Prati e Fulvio Filace

Dopo l'esplosione, le condizioni dei due a bordo dell'automobile erano apparse subito particolarmente gravi. La prima a morire era stata la ricercatrice 65enne, Maria Vittoria Prati: aveva riportato ustioni di terzo grado sull'80% del corpo, e nonostante i disperati tentativi dei medici di salvarla, alla fine non ce l'ha fatta e si è spenta dopo tre giorni di agonia. Più ottimismo c'era invece su Fulvio Filace: il 25enne tirocinante non aveva riportato lesioni interne, e i medici pur non sciogliendo la prognosi e nonostante le gravi ustioni riportate sembravano fiduciosi di riuscire a salvarlo. Poi purtroppo un repentino quanto inatteso peggioramento ha ucciso anche lui, a quasi una settimana dall'esplosione.

Il Cnr annuncia un audit interno

"Un improvviso peggioramento nella notte e poi la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere". Così il Consiglio Nazionale delle Ricerche, in una nota ufficiale, commenta la morte di Fulvio Filace, "il tirocinante che si trovava con la ricercatrice Maria Vittoria Prati a bordo dell’auto esplosa a Napoli. Grande sgomento e dolore per il Consiglio nazionale delle ricerche, che si stringe attorno alle famiglie delle due vittime, ai colleghi, agli amici, ai tanti che oggi piangono Fulvio e Maria Vittoria", si legge nella nota, nella quale la Presidente Maria Chiara Carrozza ha espresso anche "il proprio cordoglio sincero in rappresentanza dell’Ente. Dopo l’avvio dell’audit interno, il Cnr si è immediatamente adoperato per ricostruire le cause del gravissimo evento, e facilitare lo svolgimento delle necessarie e doverose indagini da parte degli inquirenti. La perdita di due vite, peraltro in circostanze così drammatiche, segna profondamente la comunità scientifica", aggiunge ancora Carrozza, "in ogni parte d’Italia. Nei prossimi giorni, in segno di vicinanza e rispetto per le due vittime e i loro cari, lo svolgimento di numerosi eventi continuerà ad essere rivisto e riprogrammato".