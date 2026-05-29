Morto il padre del boss pentito Alessandro Giannelli, vietati i funerali pubblici

Il Questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici per Giuseppe Giannelli, padre di Alessandro, l’ex boss di Cavalleggeri da qualche mese collaboratore di giustizia.

L’arresto di Alessandro Giannelli

Saranno celebrati in forma privata i funerali di Giuseppe Giannelli, 79 anni, deceduto per cause naturali nella notte tra martedì e mercoledì per cause naturali: il Questore di Napoli ha vietato i funerali pubblici. Il motivo della decisione è nel suo coinvolgimento con la criminalità organizzata ma, soprattutto, per una parentela "delicatissima" per gli equilibri di camorra dell'area flegrea: l'uomo è il padre di Alessandro Giannelli, 48 anni, detto "Sfarz", ex boss di Cavalleggeri, detenuto da dieci anni e, da qualche mese, collaboratore di giustizia.

Come avviene per circostanze del genere, la decisione di vietare i funerali è avvenuta per motivi di ordine pubblico, ritenuti maggiormente fondati alla luce del pentimento del figlio, scelta che potrebbe esporre anche i familiari a ritorsioni. Giuseppe Giannelli, pregiudicato, non risulta inquadrato nel gruppo criminale che era stato guidato dal figlio fino a poco tempo fa, quando, dal carcere, continuava a dettare direttive tramite un telefono che era riuscito a recuperare.

Il suo nome, però, compare nelle ordinanze degli anni scorsi contro il gruppo di Cavalleggeri: a parlarne è il collaboratore di giustizia Gennaro Carra, secondo il quale l'uomo, dopo l'arresto del figlio, avrebbe incontrato più volte i ras del Rione Traiano, chiedendo aiuto a lui e a una delle persone di fiducia del boss Alfredo Sorianiello ‘o Biondo; in un caso il motivo sarebbe stato il furto di alcune armi di Alessandro Giannelli, in un altro il ferimento del nipote (estraneo a logiche criminali, con tutta probabilità ferito per rappresaglia nei confronti del padre).