Il boss Giannelli telefonava dal carcere per dare ordini: 7 arresti a Napoli Secondo gli inquirenti, il boss Giannelli comunicava dal carcere di Voghera usando il telefono: così impartiva ordini e direttive agli affiliati.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’arresto di Alessandro Giannelli

Il boss Alessandro Giannelli telefonava dal carcere per dare ordini ai propri affiliati: dopo lunghe indagini la polizia questa mattina ha arrestato questa mattina sette persone tutte gravemente indiziate, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi da fuoco, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento, incendio e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti. Altre due persone sono invece solo indagate: per loro, il giudice per le indagini preliminari non ha ritenuto necessarie le misure cautelari, ma solo perquisizioni.

Le indagini erano partite nel marzo dello scorso anno: Alessandro Giannelli, considerato il boss dell'omonimo gruppo criminale attivo nella zona di Cavalleggeri, avrebbe utilizzato regolarmente dei telefoni per comunicare dal carcere di Voghera, dov'era rinchiuso, verso l'esterno. Il boss, dall'interno del carcere pavese, avrebbe così gestito e dato direttive ai suoi collaboratori, gestendo personalmente il tutto in prima persona. Poi, in estate, vi era stato un "cambio" degli equilibri, con il clan entrato in conflitto con quelli limitrofi, portando ad agguati ed aggressioni. Perfino i parcheggiatori abusivi della zona di Bagnoli, se non appartenenti al clan, venivano pestati. Ma i primi "bersagli" erano ovviamente i rivali del clan. Dopo lunghe indagini, quest'oggi sono arrivati sette arresti da parte delle forze dell'ordine: sono tutti accusati a vario titolo di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi da fuoco, detenzione illecita di sostanze stupefacenti, danneggiamento, incendio e accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenuti.