Domani a Pozzuoli i funerali di Gennaro Ursomanno, lo chef morto in un incidente stradale Le esequie dello chef 50enne si terranno nella mattinata di martedì 7 novembre nella parrocchia di Sant’Artema a Monteruscello, quartiere di Pozzuoli.

A cura di Valerio Papadia

Si svolgeranno domani i funerali di Gennaro Ursomanno, lo chef di Pozzuoli morto a 50 anni in un incidente stradale a Bologna: i funerali si svolgeranno alle ore 9.15 di domani, martedì 7 novembre, nella chiesa di Sant'Artema a Monterusciello, quartiere periferico della città flegrea. I funerali si svolgeranno dunque nella sua Pozzuoli, che lo chef aveva lasciato da tempo per lavorare nel Modenese, dove era molto conosciuto: Gennaro Ursomanno lascia la moglie e i loro quattro figli.

Lo chef morto a 50 anni in un incidente stradale a Bologna

La vita di Gennaro Ursomanno è stata spezzata prematuramente da un incidente stradale che si è verificato venerdì 3 novembre a Bologna. Lo chef stava percorrendo viale Palmiro Togliatti in sella al suo scooter quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un'automobile: l'impatto non ha lasciato scampo al 50enne, che è purtroppo deceduto sul colpo.

La notizia della sua morte ha scosso la comunità di Pozzuoli e quanti lo conoscevano, che nelle scorse ore, sui social, gli hanno dedicato numerosi messaggi. "La nostra ultima telefonata, un accordo per una pescata, io ti attendevo e tu invece sei andato via così all'improvviso. Gennarí la vita ti ha riservato un destino crudele ma io voglio ricordarti così… resterai sempre nel mio cuore. Buon viaggio amico mio, riposa in pace. Gennarí ci rivedremo e torneremo a sorridere insieme… Ciao Gibbo" ha scritto un amico su Facebook, pubblicando una foto insieme.