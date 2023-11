Lo chef Gennaro Ursomanno morto in un incidente a 50 anni: lascia quattro figli. Lutto a Pozzuoli Innamorato della sua città, che aveva lasciato per lavorare nel Modenese, Gennaro Ursomanno è morto in un incidente stradale a Bologna. Tanti i messaggi di cordoglio.

A cura di Valerio Papadia

La comunità di Pozzuoli, in provincia di Napoli, è in lutto per la morte di Gennaro Ursomanno, chef di 50 anni, deceduto in un incidente stradale a Bologna che si è verificato venerdì 3 novembre a Bologna; lo chef lascia la moglie e i loro quattro figli. Da anni Ursomanno aveva lasciato la sua Pozzuoli per trasferirsi nel Modenese, dove era molto conosciuto, dal momento che aveva lavorato come chef anche nel noto locale Regina Margherita di Castelfranco. Lo scorso 3 novembre, il 50enne era in sella al suo scooter quando, in via Palmiro Togliatti a Bologna, si è scontrato con un'automobile: l'impatto non ha lasciato scampo a Gennaro Ursomanno.

Innamorato della sua città, soltanto lo scorso 17 ottobre Ursomanno aveva condiviso su Facebook un video che mostrava le bellezze proprio di Pozzuoli; un unico commento, quello dello chef: "Comm si bell". La stessa Pozzuoli che, nelle ultime ore, appresa la notizia della sua morte, gli sta tributando tanti messaggi di addio. "Insieme abbiamo condiviso inferno e paradiso. Sei stato socio, amico, ma di più un fratello! La tua perdita mi ha devastato! Mi mancherai come l'acqua nel deserto! Il mio grosso rimpianto sarà non averti risposto all'ultima delle nostre tante telefonate! Ne soffrirò fino all'accettazione! Sarai per sempre quel piccolo pezzo di cuore che mi porterà tristezza ogni qualvolta ti penserò! Non meritavi assolutamente l'addio alla vita in questo modo" scrive un amico su Facebook.