Diventa di nuovo mamma a 48 anni dopo 2 cesarei e 10 anni di attesa: il parto ad Avellino

Diventa di nuovo mamma a 48 anni dopo due tagli cesarei e 10 anni di attesa. La donna aveva perso le speranze ormai di avere una nuova gravidanza, nonostante desiderasse tanto un figlio con il nuovo marito, dopo i due bimbi avuti da una precedente relazione 20 anni prima, entrambi con il taglio cesareo. La 48enne si era rivolta per oltre dieci anni a diversi ginecologi, ma senza ottenere alcun risultato. Come ultima spiaggia si è rivolta al dottor Raffaele Petta, del Reparto di Ostetricia del “ Malzoni Research Hospital “ diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni, specializzato in parti difficili. “Ringrazio il dottor Raffaele Petta, tutti i medici e tutto il personale del “Malzoni Research Hospital, che hanno reso possibile l’avverarsi di questo sogno”, ha affermato la donna.

Qui, dopo aver eseguito gli idonei approfondimenti diagnostici e le terapie appropriate, la 48enne è riuscita a portare a termine una gravidanza ad alto rischio, per l’età materna. La donna è stata sottoposta a continui controlli clinici, ecografie e flussimetrie ravvicinate. Alla 35° settimana, per l’insorgenza di travaglio , essendo stata in precedenza sottoposta a due tagli cesarei, è stata ricoverata presso la clinica e sottoposta a taglio cesareo iterativo.

L’intervento, molto complesso per le tenaci aderenze dovute ai precedenti interventi, è stato eseguito dai dottori Gianmarco Miele con Luigi Manzo, mentre l’anestesia è stata eseguita dal dottor Franco Lazzarini. Alle ore 15,42 è nato il bimbo, con un peso di soli 2,1 chilogrammi, affidato alle cure del dottor Angelo Izzo, Responsabile della Terapia Intensiva Neonatale del “Malzoni Research Hospital”.