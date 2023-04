Distrutta la “biblioteca sospesa” al Parco Corto Maltese di Scampia: i libri gettati per terra La biblioteca pubblica, in cui tutti potevano portare e prendere libri, era stata creata dalla casa editrice Marotta & Cafiero.

A cura di Valerio Papadia

Finisce, almeno per il momento, l'esperienza della "biblioteca sospesa" al Parco Corto Maltese di Scampia, periferia Nord di Napoli: la biblioteca è stata vandalizzata, con i ripiani che sono stati distrutti e i libri gettati per terra. L'idea di una biblioteca pubblica a Scampia, in cui tutti potessero portare e prendere libri gratuitamente, era nata grazie alla casa editrice Marotta & Cafiero, che opera proprio sul territorio.

È stata proprio la casa editrice, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook, a rendere noto quanto accaduto nelle scorse ore al Parco Corto Maltese:

Questa è la fine della nostra Biblioteca pubblica. Distrutta. Coi libri gettati per terra. Non è stato il vento, non sposti 300 libri con una folata. Eppure la gente metteva libri, nonostante le pisciate di cani. Gran parte di questi libri finirà nella spazzatura. Questa biblioteca è stata volontariamente vandalizzata. Voi l’avete rotta e noi per dispetto ne costruiremo una nuova, più bella, piena di libri. Li metteremo dovunque, vi costerà fatica distruggerla ancora. Nel 2023 i libri danno ancora fastidio.

Già nel mese di febbraio, quando l'iniziativa era appena partita, la "biblioteca sospesa" era stata oggetto di quello che si pensava un furto. Gli scaffali e i libri erano improvvisamente spariti. Si è poi scoperto che qualcuno li aveva temporaneamente spostati per non lasciarli alle intemperie e la biblioteca era ritornata al suo posto.