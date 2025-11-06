“Display della metro Linea 1 rotto da oltre un mese” la rabbia dei pendolari alla stazione Garibaldi

Foto Fanpage.it

"Il display orario presente alla metro Linea 1 di Garibaldi, direzione Centro Direzionale, guasto da oltre un mese. I pendolari devono avere una maggiore considerazione". A denunciare il disservizio è Roberto Capasso, presidente di Assoutenti Campania. "Abbiamo più volte sollecitato la riparazione di quel monitor – spiega Capasso – ma non è avvenuto ancora nulla. I pendolari della metro, lavoratori, studenti e persone anziane o anche diversamente abili, meritano rispetto. Siamo stanchi di dover aspettare sempre per mesi per avere riscontri anche su questioni molto semplici, come potrebbe essere la riparazione di un display orario. Nel caso specifico è oltre un mese che quel monitor è in questa situazione".

"Viaggiatori pendolari senza informazioni da un mese"

"Il display rotto può sembrare una cosa di poco conto – riprende Capasso – Ma sono tantissimi i pendolari che arrivano alla metro Garibaldi dopo aver fatto già un lungo viaggio, magari in treno o con la Circumvesuviana. In tanti partono dai comuni del vesuviano alle luci dell'alba per raggiungere Napoli con i mezzi pubblici. Sono diretti al Tribunale, alle aziende del Centro Direzionale, e vorrebbero avere orari precisi per essere sicuri di arrivare in tempo a lavoro o per una udienza. Oppure sono studenti, che devono andare a scuola ed hanno ugualmente diritto ad essere informati. Da qui, la richiesta di tanti viaggiatori di poter fruire di un servizio di informazioni efficiente che dia orari in tempo reale sulla frequenza delle corse". Capasso ha rivolto un appello all'Anm, l'Azienda Napoletana della Mobilità, affinché si attivi per le riparazioni del caso e per il monitoraggio dei display guasti nelle stazioni della metropolitana.