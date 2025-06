Dispersi sul monte Cervati, escursionisti salvati dopo ore di ricerche

video suggerito

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Sono stati trovati in buone condizioni di salute i due giovani che, nella serata di ieri, 31 maggio, si erano persi durante un'escursione sul Monte Cervati, la vetta più alta della Campania, nel territorio del Cilento, nella provincia di Salerno. La coppia è stata rintracciata dopo alcune ore di ricerca dai soccorritori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Campania ed è stata ricondotta a valle.

Nonostante la stanchezza e la comprensibile preoccupazione, i due giovani erano in buone condizioni e non è stato quindi necessario il ricovero. I due ragazzi avevano lasciato l'automobile in località Sant'Elia, nel comune di Piaggine, e si erano avviati lungo l'itinerario di montagna che li avrebbe condotti verso l'area di Nevera. Durante i tragitto non si sono fermati presso il rifugio situato lungo il percorso e hanno proseguito senza punti di riferimento certi. Alcuni conoscenti, che li aspettavano, non vedendoli arrivare hanno lanciato l'allarme.

Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, che hanno subito richiesto l'intervento del nucleo di Soccorso Alpino e Speleologico. I soccorritori hanno perlustrato l'area in cui presumibilmente si trovavano i due e, dopo alcune ore, sono riusciti a localizzarli, li hanno raggiunti e li hanno accompagnati a valle, dove