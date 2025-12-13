napoli
Disastro Lungomare dopo il Gran Premio di Napoli: alberi distrutti, cumuli di rifiuti e paglia ovunque

Dopo la gara automobilistica, che si è svolta nel weekend dell’Immacolata, il Lungomare si presenta pieno di rifiuti; c’è persino un albero sradicato.
A cura di Valerio Papadia
I rifiuti sul Lungomare di Napoli dopo la gara (Foto: Fanpage.it)
I rifiuti sul Lungomare di Napoli dopo la gara (Foto: Fanpage.it)

Si è tenuta durante lo scorso fine settimana, il 6, 7 e 8 dicembre, quello dell'Immacolata, la seconda edizione del "Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show", gara automobilistica che si è svolta sul Lungomare, precisamente su viale Anton Dohrn, tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria. Nonostante la competizione sia terminata da cinque giorni, in data odierna, sabat0 13 dicembre, il Lungomare si presenta però in condizioni disastrose: ci sono cumuli di rifiuti ovunque, in particolare la paglia utilizzata come protezione per le auto ai margini del circuito; si nota, inoltre, perfino un albero sradicato.

Non è chiaro se la pulizia del Lungomare dopo la competizione automobilistica spettasse all'organizzazione oppure all'amministrazione comunale. Quello che è certo, come documentano foto e video realizzati in data odierna, è che il tratto di Lungomare impiegato per la gara, soprattutto in corrispondenza della Rotonda Diaz, appare sporco e in disordine.

Un albero sradicato in prossimità della Rotonda Diaz (Foto: Fanpage.it)
Un albero sradicato in prossimità della Rotonda Diaz (Foto: Fanpage.it)

Eppure, nonostante la competizione sia terminata l'8 dicembre, il dispositivo di traffico varato appositamente dal Comune, e quindi la circolazione a senso unico su viale Dohrn, è stato in vigore per altri tre giorni, fino a giovedì 11 dicembre. Questo periodo di tempo è stato necessario per dismettere il tracciato sul quale si è svolta la tre giorni di competizioni, ma evidentemente non è stato sufficiente per rendere nuovamente pulito il Lungomare.

