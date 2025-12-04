Gran Premio di Napoli, il Racing Show sul Lungomare 6, 7 e 8 dicembre. Caos traffico nella zona

Il “Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show” è in programma sul Lungomare il 6, 7 e 8 dicembre. Dal giorno 1 fino all’11, però, il Comune ha istituito un piano traffico che sta impattando significativamente sulla circolazione automobilistica della zona.

Si svolgerà nel weekend dell'Immacolata la seconda edizione del "Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show", gara automobilistica organizzata dall'associazione sportiva "Napoli Racing Show". Si tratta di tre giorni di corse e competizioni, ma anche di esibizioni e dimostrazioni, che si svolgeranno sul Lungomare di Napoli il 6, 7 e 8 dicembre. L'evento, come detto giunto alla seconda edizione, è nato con l'intento di portare Napoli sulla scena degli sport automobilistici: a questo scopo, è stato istituito un Comitato Promotore per istituire un Gran Premio di Formula 1 a Napoli.

Il piano traffico del Comune per la corsa sul Lungomare: disagi per gli automobilisti

Per consentire l'installazione del circuito e di tutte le strutture utili allo svolgimento dei tre giorni di gare, il Comune di Napoli ha istituito un piano traffico apposito, entrato in vigore lo scorso 1° dicembre e valido fino all'11 dicembre. Il dispositivo, però, sta creando non pochi disagi alla circolazione automobilistica, dal momento che viale Dohrn si percorre a senso unico e, da piazza Vittoria a piazza Sannazzaro, gli automobilisti sono costretti a percorrere esclusivamente la Riviera di Chiaia, con il risultato che il traffico è congestionato, in un momento già di forte affluenza date le festività natalizie.

Ecco, nel dettaglio, il piano traffico istituito dal Comune per il "Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show":