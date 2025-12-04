napoli
Gran Premio di Napoli, il Racing Show sul Lungomare 6, 7 e 8 dicembre. Caos traffico nella zona

Il “Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show” è in programma sul Lungomare il 6, 7 e 8 dicembre. Dal giorno 1 fino all’11, però, il Comune ha istituito un piano traffico che sta impattando significativamente sulla circolazione automobilistica della zona.
A cura di Valerio Papadia
Si svolgerà nel weekend dell'Immacolata la seconda edizione del "Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show", gara automobilistica organizzata dall'associazione sportiva "Napoli Racing Show". Si tratta di tre giorni di corse e competizioni, ma anche di esibizioni e dimostrazioni, che si svolgeranno sul Lungomare di Napoli il 6, 7 e 8 dicembre. L'evento, come detto giunto alla seconda edizione, è nato con l'intento di portare Napoli sulla scena degli sport automobilistici: a questo scopo, è stato istituito un Comitato Promotore per istituire un Gran Premio di Formula 1 a Napoli.

Il piano traffico del Comune per la corsa sul Lungomare: disagi per gli automobilisti

Per consentire l'installazione del circuito e di tutte le strutture utili allo svolgimento dei tre giorni di gare, il Comune di Napoli ha istituito un piano traffico apposito, entrato in vigore lo scorso 1° dicembre e valido fino all'11 dicembre. Il dispositivo, però, sta creando non pochi disagi alla circolazione automobilistica, dal momento che viale Dohrn si percorre a senso unico e, da piazza Vittoria a piazza Sannazzaro, gli automobilisti sono costretti a percorrere esclusivamente la Riviera di Chiaia, con il risultato che il traffico è congestionato, in un momento già di forte affluenza date le festività natalizie.

Ecco, nel dettaglio, il piano traffico istituito dal Comune per il "Gran Premio di Napoli – Trofeo Napoli Racing Show":

  • Senso unico di circolazione in viale Dohrn, dalla confluenza con piazza della Repubblica alla confluenza con via Francesco Caracciolo; e in via Francesco Caracciolo, dalla confluenza con viale Dohrn alla confluenza con piazza Vittoria;
  • Divieto di sosta permanente con rimozione coatta in viale Dohrn, su ambo i lati della carreggiata stradale;
  • Istituzione della fermata bus Anm in via Caracciolo, alla confluenza con piazza della Repubblica, in corrispondenza dell'inizio dell'area pedonale (laddove il traffico veicolare viene quindi deviato verso piazza della Repubblica);
  • Sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza della Repubblica e piazza Vittoria.
