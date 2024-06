video suggerito

Diossine e furani aumentati di 12 volte nell’aria dopo l’incendio ad Aversa Dopo l’incendio di due giorni fa, ad Aversa diossine e furani aumentati di 12 volte rispetto ai valori tradizionali: i dati dell’Arpac. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

I valori di diossine e furani nell'aria sono aumentati di 12 volte dopo il grande incendio scoppiato ad Aversa due giorni fa: lo ha fatto sapere l'Arpac, che ha pubblicato il primo rapporto di prova emesso dal Laboratorio diossine della UOC Siti contaminati e bonifiche. Il valore è schizzato dallo 0,15 pg/Nmc considerato quello di riferimento a 1,84 pg/Nmc subito dopo l'incendio.

"Si sottolinea che i valori di diossine, di solito più elevati nel primo ciclo di rilevazioni, tendono a diminuire abbastanza celermente nelle fasi successive", fa sapere l'Arpac, che aggiunge:

Diossine e furani vengono di norma determinati in aria ambiente in caso di eventi incidentali, specialmente in concomitanza di incendi che interessano attività produttive, a cui è assimilabile il caso in esame. Tuttavia, non sono presenti limiti di riferimento imposti dalla legislazione per la concentrazione di diossine in aria ambiente.

Insomma, la situazione dovrebbe migliorare nelle prossime ore, man mano che le sostanze si disperderanno nell'aria, abbassandone così la concentrazione nelle immediate vicinanze dell'incendio. Fiamme che erano esplose due giorni fa tra Aversa e Giugliano in Campania, nei pressi del corso Europa: ad andare in fumo, un deposito di materiale edile. La grossa colonna di fumo nero aveva costretto i residenti a barricarsi in casa per evitare che il fumo entrasse nei propri appartamenti, e per diverse ore in pochi erano usciti in strada. Poche ore dopo, un altro spaventoso incendio è poi scoppiato sulla collina dei Camaldoli di Napoli, e per quanto ad andare in fumo sia stato principalmente legno e boschi, nei prossimi giorni verranno rese note le rilevazioni anche in questa zona.