Incendio in una palazzina a Pomigliano d'Arco: evacuate le case, 10 residenti intossicati L'incendio è divampato, per cause ancora in corso di accertamento, poco dopo la mezzanotte: tutti e sedici gli appartamenti sono stati evacuati, mentre 10 persone sono state portate in ospedale per intossicazioni da fumo.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Momenti di paura, nella notte appena trascorsa, a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli: un incendio, poco dopo la mezzanotte, è divampato in un palazzina in via Walter Tobagi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, che si sono adoperati per domare le fiamme: in via precauzionale, per consentire ai pompieri di operare in sicurezza, tutti e sedici gli appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Dieci residenti nella palazzina sono invece stati soccorsi dal 118 per lievi intossicazioni da fumo. Dopo che i vigili del fuoco hanno estinto l'incendio, i condomini hanno potuto fare ritorno nelle proprie case.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, che hanno effettuato i rilievi del caso e avviato le indagini per determinare le precise cause del rogo, che al momento non sono ancora note.

Soltanto pochi giorni fa, ad Acerra, sempre nella provincia di Napoli, un incendio è divampato in un'abitazione: un uomo di 49 anni, Miloud Bougatef, è purtroppo deceduto nel rogo, mentre la compagna, una donna di 46 anni, è rimasta gravemente ustionata. Le fiamme sarebbero partite dalla cucina dell'appartamento, ma le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento.