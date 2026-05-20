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Stellantis, a Pomigliano sarà prodotta la nuova e-car, auto elettrica compatta ed economica

L’annuncio è arrivato dall’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha rivelato alcune anticipazioni sul piano strategico dell’azienda automobilistica. La produzione della nuova auto elettrica inizierà nello stabilimento di Pomigliano, in provincia di Napoli, nel 2028.
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A cura di Valerio Papadia
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Una nuova auto per rilanciare lo stabilimento di Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli. Questa l'idea di Stellantis, che ha annunciato l'intenzione di produrre, proprio nella fabbrica del Napoletano, un nuovo prodotto: si tratta di e-car, auto elettrica compatta, che mira ad essere anche economicamente accessibile. L'annuncio è arrivato dall'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, che ha anticipato il piano strategico dell'azienda, che presenterà il prossimo 21 maggio all'Investor Day di Auburn Hills, in Michigan. La produzione della nuova e-car a Pomigliano dovrebbe iniziare a partire dal 2028; nello stabilimento della provincia di Napoli, inoltre, si continuerà a produrre anche la Fiat Pandina ibrida, almeno fino al 2030.

"L'e-car rappresenta un concetto profondamente radicato nel Dna europeo di Stellantis in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte. I clienti chiedono il ritorno di auto di piccole dimensioni dal design distintivo, prodotte con orgoglio in Europa, accessibili ed ecologiche. Stellantis risponde a questa richiesta con modelli entusiasmanti per diversi brand" ha dichiarato l'amministratore delegato Filosa. Da quanto si apprende – ma si tratta soltanto di stime provvisorie – la nuova e-car dovrebbe costare intorno ai 15mila euro.

L'annuncio dell'amministratore delegato di Stellantis è stato accolto positivamente dal sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo: "L’annuncio di Stellantis sull’assegnazione a Pomigliano della nuova e-car elettrica rappresenta senza dubbio una notizia importante e positiva per la nostra città, per lo stabilimento e per migliaia di lavoratori che da anni tengono in piedi con professionalità e sacrificio uno dei poli produttivi più significativi del Mezzogiorno" ha dichiarato il primo cittadino.

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