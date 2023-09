Diminuire le liste d’attesa con una chiamata di conferma: l’esperimento dell’Asl di Caserta Il paziente vedrà arrivarsi un sms che lo avvisa della chiamata da parte dell’Asl, poi scegliere delle opzioni per confermare o annullare l’appuntamento.

A cura di Vincenzo Piccolo

L'Asl di Caserta ha attivato un servizio di sms e di chiamata per confermare o annullare gli appuntamenti: l'obiettivo è quello di rendere più agevole il servizio sanitario e l'esperienza dei pazienti. Un altro passo avanti sulla via della digitalizzazione, dunque, ma in via sperimentale quello iniziato dall'azienda sanitaria locale casertana per migliorare la gestione delle liste di attesa. Con l'avvio del servizio il paziente vedrà arrivarsi una chiamata automatizzata da parte dell'Asl che ricorda l'appuntamento, rilevare un feedback e recuperare quelle prenotazioni non confermate dai cittadini.

Si tratta di un modo, fa sapere l'Asl, per diminuire i tempi di attesa e migliorare l'accesso alla sanità attraverso metodi di prenotazione più semplici e trasparenti. Il sistema telefonico servirà anche per far scorrere le liste d'attesa, perché il paziente potrà annullare o confermare una visita medica o un controllo senza venire di persona, dando la possibilità a qualcun altro di farsi visitare facendo scorrere la fila.

Come funziona il sistema

Chi vuole accedere ad un servizio sanitario, dopo la prenotazione, vedrà arrivarsi un sms che avviserà dell'arrivo di una chiamata da parte dell'Asl. Quest'ultima serve a confermare o annullare l'appuntamento richiesto, attraverso delle opzioni da scegliere. Questo servizio di sms e chiamata è un passo avanti, spiega l'Asl casertana, verso la semplificazione dell'esperienza dei pazienti e il miglioramento dei servizi sanitari.