Dieci Daspo a Napoli, anche a calciatore che ha minacciato arbitro in campo Il Questore di Napoli ha emesso 10 Daspo, delle durate tra 5 e 1 anno; tra i destinatari anche un tifoso per scontri prima di Eintracht Francoforte-Napoli.

A cura di Nico Falco

Un calciatore della Prima Categoria regionale è uno dei destinatari dei 10 provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, ovvero Daspo, emessi dal Questore di Napoli. L'atleta, hanno ricostruito gli investigatori, durante l'incontro di calcio tra la Barrese Ester Uniti, formazione in cui milita, e la Us Arzanese, nell'impianto sportivo "Centro Ester Barra", aveva minacciato l'arbitro; i fatti risalgono allo scorso 19 marzo, per l'uomo è stato disposto l'allontanamento per un anno.

Destinatario di provvedimento analogo, ma per la durata di tre anni, un 35enne napoletano che aveva preso parte ai disordini in occasione della partita di Champions League Eintracht Francoforte-Napoli dello scorso 21 febbraio a Francoforte; negli scontri tra le due tifoserie, avvenuti presso un'area di servizio poco prima della partita, un agente tedesco era rimasto ferito ad una mano. Altri quattro Daspo, della durata di un anno, sono stati emessi nei confronti di quattro tifosi che erano stati fermati e denunciati nel corso dei servizi di filtraggio per l'accesso allo stadio Maradona, in occasione dell'incontro tra Napoli e Salernitana dello scorso 30 aprile, perché trovati in possesso di fumogeni.

Altri tre Daspo, delle durate tra i 5 e i 2 anni, sono stati emessi nei confronti di un 30enne napoletano, condannato per associazione mafiosa, ricettazione e detenzione e porto di arma clandestina, di un 37enne napoletano, condannato per estorsione aggravata dall'appartenenza a un'associazione mafiosa, e di un 47enne napoletano, condannato per rapina aggravata. Un ultimo provvedimento, della durata di 3 anni, è stato infine irrogato nei confronti di un 47enne napoletano, in quanto indagato per associazione per delinquere, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori e corruzione, tutti reati aggravati dal metodo mafioso.