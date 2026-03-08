napoli
Dieci coltellate su un bus a Napoli: intervento riuscito per l’avvocata, aggressore davanti al gip

Intervento riuscito alla mano per la 32enne ferita con 10 coltellate. Arrestato il 39enne, piantonato in ospedale. Domani la convalida davanti al gip.
A cura di Redazione Napoli
È riuscito l'intervento chirurgico alla mano di Alessia Viola, la penalista 32enne ferita con dieci coltellate durante un'aggressione avvenuta giovedì sera a bordo di un autobus Anm, il 130, in via Simone Martini al Vomero. Dopo il primo accesso in codice rosso, la donna è stata portata al Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli e successivamente ricoverata in Ortopedia, dove i medici hanno operato una lesione a un tendine della mano. Suturate anche le numerose ferite riportate al volto, al collo, alle braccia e alle mani. Uno dei tagli al viso misura circa 15 centimetri. Le drammatiche scene dell'aggressione sono state riprese da passanti con lo smartphone e hanno letteralmente fatto il giro del mondo.

È in stato di arresto Antonio Meglio, 39 anni, bloccato dai carabinieri subito dopo i fatti, sfuggito al linciaggio delle persone indignate da tanta cieca violenza. L'uomo è piantonato all'Ospedale del Mare di Ponticelli. Nei suoi confronti sono stati formalizzati i reati di lesioni personali gravissime e sequestro di persona. L'udienza di convalida dell’arresto è fissata per domani lunedì 9 davanti al gip, alla presenza del difensore Gianluca Sperandeo.

Le indagini puntano a chiarire movente e dinamica dell’aggressione. Dagli accertamenti è emerso che l’arrestato è incensurato e avrebbe problemi psichiatrici per i quali sarebbero in corso verifiche su eventuali percorsi di cura e terapie farmacologiche. Durante la perquisizione i militari hanno sequestrato anche un secondo coltello nascosto addosso all'uomo.

Cronaca
napoli
