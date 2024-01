Diciottenne travolge con lo scooter un anziano a Ischia che sta attraversando la strada Barano d’Ischia, incidente stradale, ha la peggio un uomo di 72 anni, ricoverato in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Dramma a Barano d'Ischia, uno dei sei comuni dell'isola del golfo di Napoli. Ieri i carabinieri sono intervenuti in via Fondo Bosso per un incidente. Un 72enne originario di Barano è stato letteralmente sbattuto per aria da uno scooter guidato da un ragazzo di diciotto anni. L'uomo attraversava la strada ma la dinamica è tutta da chiarire, stanno indagando i carabinieri.

Entrambi sono stati portati all’ospedale di Lacco Ameno. Il 72enne è ricoverato in prognosi riservata, il giovane è stato trattenuto in Obi, Osservazione breve intensiva.