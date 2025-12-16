Diabolik a Paestum, un albo speciale ambientato nella città dei templi

L’albo, fuori serie, è ambientato tra i templi di Paestum e il porto di Agropoli. L’iniziativa dell’associazione “Lo Scarabocchiatore”, che ha convinto Astorina.

Un albo speciale di Diabolik, ambientato tra i templi di Paestum e il porto di Agropoli, nel Salernitano. Una storia dal titolo "Colpo a Paestum" che porterà Diabolik ed Eva Kent lontano dalla loro Clerville sede storica delle loro avventure. L'iniziativa è dell'associazione Lo Scarabocchiatore, fondata da Mirko Leo, ed attiva nella promozione del fumetto attraverso pubblicazioni e contenuti digitali, in collaborazione con Enrico Ruocco e con Astorina, storica casa editrice di Diabolik che ha dato il via libera editoriale. Sceneggiatura di Giuseppe Di Bernardo e disegni di Marco Bianchini, l'albo speciale è già richiestissimo dagli amanti della saga.

La trama vedrà un'organizzazione criminale sfruttare Paestum e il porto di Agropoli per lo smistamento di pietre preziose: Diabolik ed Eva Kent arriveranno così in Cilento per ricostruire la rete di complicità, individuare i responsabili e raggiungere il nascondiglio segreto in cui è custodito il bottino. "Colpo a Paestum" è stato proposto in più edizioni, dalla versione standard a quelle pensate per i collezionisti, comprese tirature limitate: e le prenotazioni vanno già a ruba. Inoltre, il volume è arricchito da una sezione di contenuti extra con illustrazioni e pin-up firmate da autori affermati e da nuovi talenti selezionati attraverso un concorso grafico promosso dall'associazione.