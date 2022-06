Di notte si introducono in una scuola per rubare: i ladri sono tre studenti di 13 e 14 anni Questa notte i tre minori si sono introdotti in una scuola di Pomigliano d’Arco e hanno rubato merendine e oggetti di cancelleria: sorpresi dai carabinieri, sono stati denunciati e riaffidati ai genitori.

A cura di Valerio Papadia

Hanno agito di notte, sperando così di riuscire a farla franca: gravissimo quanto accaduto questa notte a Pomigliano d'Arco, dove tre minorenni si sono introdotti in una scuola per rubare. Da una prima ricostruzione dell'accaduto, i tre – che hanno tra i 13 e i 14 anni, tutti incensurati – hanno scavalcato la recinzione esterna e, da una porta secondaria, si sono introdotti all'interno della scuola primaria statale "Don Lorenzo Milani" che sorge in via Indira Gandhi: qui hanno rubato diversi articoli di cancelleria, qualche merendina e una statuetta in gesso raffigurante la Vergine Maria.

Allertati dal 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno immediatamente individuati e bloccato i tre ladri: grande è stata la scoperta dei militari quando hanno notato la giovanissima età dei malviventi, come detto minorenni, studenti e incensurati. Per loro è scattata una denuncia a piede libero alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato: dopo le formalità di rito, i tre minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori. Tutta la refurtiva rubata è invece stata ritrovata e consegnata al dirigente scolastico.

