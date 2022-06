Evade dai domiciliari 5 volte in 8 mesi: ennesimo arresto per un 31enne napoletano Il quinto arresto in otto mesi nella serata di ieri, 6 giugno: l’uomo, Luigi Diana, è stato sorpreso fuori di casa al Rione Traiano, periferia occidentale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

In otto mesi, dall'ottobre del 2021 ad oggi, è evaso dagli arresti domiciliari, a cui è sottoposto da tempo, ben cinque volte. L'ultima evasione, in ordine di tempo, è avvenuta soltanto nella serata di ieri, lunedì 6 giugno e per Luigi Diana, 31 anni, è scattato l'ennesimo arresto. L'uomo dovrebbe rispettare la prescrizione giudiziaria nella sua casa di via Filippo Bottazzi, al Rione Traiano, complesso di edilizia popolare alla periferia occidentale di Napoli: nella serata di ieri, però, i carabinieri non lo hanno trovato nella sua abitazione. I militari dell'Arma lo hanno rintracciato poco dopo e lo hanno arrestato, quinta volta in otto mesi, per evasione: sottoposto nuovamente ai domiciliari, il 31enne è ora in attesa di giudizio. Le precedenti evasioni Diana le aveva messe in pratica il 5 ottobre e il 2 dicembre del 2021 e poi il 9 gennaio e il 24 maggio di quest'anno.

A Ischia arrestata manager russa ricercata per truffa

Sull'isola di Ischia, invece, i poliziotti hanno arrestato Liia Muradova, 58 anni, manager russa ricercata per una truffa sull'acquisizione di una società farmaceutica che coinvolge anche Dmitry Savelyev, ex primo ministro russo e Valentina Tereshkova, figlia di Elena, la prima cosmonauta russa: sulla testa della Muradova pendeva un mandato di cattura emesso dal Tribunale di Mosca nel novembre del 2021. La 58enne è stata rintracciata dai poliziotti mentre si trovava in vacanza a Barano d'Ischia: alla vista degli agenti, non ha opposto resistenza. Arrestata, la donna è ora in attesa di estradizione in Russia.