Devastata dai vandali la stazione Cumana di Rione Traiano: danni anche alle telecamere

Trasporto pubblico a Napoli

A cura di Pierluigi Frattasi

Devastata dai vandali la stazione della Cumana di Rione Traiano a Napoli. Il raid è scattato sabato sera. Due incursioni messe a segno a distanza di poche ore l'una dall'altra: la prima alle ore 19,00. La seconda alle 2,00 di notte. Spaccati i vetri della porta di accesso. Danneggiata la macchinetta obliteratrice dei biglietti. L'Eav, che gestisce le Linee Flegree, ha sporto denuncia. Al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere interne.

Doppio raid sabato sera

Un doppio raid, dunque, avvenuto sabato sera. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli che già nella serata di sabato, 1 giugno 2024, sono intervenuti in tarda serata dopo aver ricevuto la segnalazione dell'Eav. Secondo le prime informazioni raccolte dai militari dell'Arma, sarebbero stati danneggiati anche due vani contenti idranti anti-incendio. Danni anchea due telecamere di videosorveglianza. Sono in corso le indagini delle forze dell'ordine per chiarire la dinamica di quanto accaduto e individuare ed identificare i responsabili.

Eav: "Danni alla stazione, abbiamo denunciato"

L'Eav, Ente Autonomo del Volturno, la società partecipata della mobilità di proprietà della Regione Campania, presieduta da Umberto De Gregorio, in una nota ha spiegato:

La stazione Traiano delle linee Flegree ha subito atti vandalici nella giornata di ieri prima alle 19 e poi alle due di notte. Rotti i vetri della porta di accesso e la obliteratrice dei biglietti. Il nostro ufficio Sicurezza è in contatto con le forze dell’ordine per scaricare le immagini e verificare le responsabilità. Il servizio prosegue regolarmente.