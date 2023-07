Detenuto aggredisce un agente in carcere: era stato già protagonista di un’altra rivolta Un detenuto uscito da poco dal regime di sorveglianza speciale ha aggredito un poliziotto all’interno del carcere. L’Uilpa proclama lo stato di agitazione.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un agente della polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto all'interno del carcere di Ariano Irpino, nell'Avellinese. L'agente è stato portato in ospedale per le cure del caso: ha riportato ferite e contusioni varie in seguito all'aggressione. Lo ha comunicato l'Uilpa, il sindacato Uil Polizia Penitenziaria, che ha deciso anche per lo stato d'agitazione in seguito a questo ed altri episodi avvenuti nell'ultimo periodo nelle carceri campane.

Il protagonista della vicenda è un detenuto che solo poche settimane fa era uscito dalla sorveglianza speciale ed attualmente ospite della Casa Circondariale "Pasquale Campanello" di Ariano Irpino. L'uomo avrebbe aggredito, per motivi non chiari, uno degli agenti della polizia penitenziaria, causandogli ferite e contusioni. E non sarebbe la prima volta: un anno fa, in un altro istituto, tentò di scatenare una rivolta, aggredendo un agente per rubargli le chiavi della sezione, e poi distruggendo con una spranga il box riservato agli agenti. L'episodio a portato alla proclamazione dello stato di agitazione, con astensione degli agenti dalla mensa a partire da oggi, martedì 4 luglio. La protesta, fa sapere l'Uilpa, "fa riferimento alla continua assegnazione di detenuti problematici non corrispondenti al regime penitenziario e alla tipologia della casa circondariale e al mancato pagamento del lavoro straordinario". Pochi giorni fa un caso simile nel carcere di Benevento, dove un altro detenuto aveva aggredito due agenti della penitenziaria: la denuncia in questo caso era arrivata da Giuseppe Cimino, consigliere nazionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe).