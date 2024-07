video suggerito

Deposito sporco e pieno di insetti al Rione Sanità, sequestrati 2.500 chili di cibo. Rubava anche la corrente Il blitz della Polizia Locale e dell'Asl in un deposito alimentare in via Mario Pagano, nel quale sono state riscontrare irregolarità in materia igienico-sanitaria.

A cura di Valerio Papadia

È stata una segnalazione di alcuni residenti a spingere gli agenti dell'Unità Operativa Stella della Polizia Municipale di Napoli, unitamente al persona dell'Asl Napoli 1 Centro, a controllare un deposito alimentare in via Mario Pagano: siamo ai limiti del Rione Sanità, a due passi da via Foria e piazza Cavour, nel cuore della città. Nel deposito, gli agenti hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie: tra le altre cose, è stata appurata la presenza di insetti. Nell'ambito dei controlli, sono stati pertanto sequestrati 2.500 chili di alimenti di origine animale e vegetale; gli agenti hanno anche proceduto a deferire un cittadino extracomunitario, privo di permesso di soggiorno, per furto aggravato di energia elettrica.

Controlli anche al Codice della strada: 47 persone multate

I controlli della Polizia Locale di Napoli, in questo caso dell'Unità Operativa Git-Motociclisti e dell'Unità Operativa San Lorenzo, hanno riguardato anche il rispetto del Codice della strada. Ancora nel cuore della città, in via Arenaccia, gli agenti hanno elevato 47 verbali: 6 conducenti sono stati sanzionati per circolazione senza casco protettivo e 7 perché non avevano la documentazione obbligatoria, mentre per i conducenti di 6 veicoli la sanzione è scattata perché circolavano senza copertura assicurativa. Sanzioni anche per guida senza patente o con patente scaduta e per mancata revisione; 7 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo e altri 7 sono stati sequestrati.