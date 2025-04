video suggerito

Frutta e verdura all'aperto, esposti a sporco e smog: 500 chili sequestrati a Soccavo Controlli di Polizia Municipale, carabinieri e Asl a Soccavo, periferia occidentale di Napoli: raffiche di sanzioni agli esercizi commerciali della zona.

A cura di Valerio Papadia

Controlli a tappeto a Soccavo, quartiere della periferia occidentale di Napoli, volti a verificare la regolarità degli esercizi commerciali: in campo sono scesi gli agenti della locale Unità Operativa della Polizia Municipale, i carabinieri e il personale dell'Asl Napoli 1 Centro, che hanno controllato nella fattispecie le attività che sorgono in via Evangelista Torricelli, via Montagna Spaccata e corso Duca d'Aosta.

Nel corso delle operazioni, gli agenti hanno riscontrato diverse violazioni relative ai requisiti per esercitare il commercio, l'occupazione abusiva di suolo pubblico, l'impiego di automezzi diversi da quelli indicati dalla SCIA, l'esposizione di frutta e verdura gli agenti atmosferici e la mancata tracciabilità degli alimenti; inoltre, è stato riscontrato un danneggiamento di suolo pubblico, con la conseguente elezione di domicilio per l’autore e informativa all’Autorità Giudiziaria per problematiche di lavoro nero. Pertanto, al termine dei controlli, sono stati sequestrati 500 chili di prodotti ortofrutticoli, che sono stati devoluti allo Zoo di Napoli, mentre sono state elevate sanzioni per un totale di 15mila euro.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno controllato anche la circolazione stradale, elevando multe per guida senza patente, per circolazione con veicolo senza assicurazione e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro.