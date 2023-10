Denunciato l’automobilista che ha investito nonna e nipotino nell’Avellinese ed è scappato I carabinieri hanno denunciato un 60enne del Salernitano: è accusato di avere travolto una 74enne e un bambino di 11 mesi a Montoro lunedì mattina.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È stato individuato e denunciato l'automobilista che ha investito una donna di 74 anni che spingeva il carrozzino con il nipotino di 11 mesi a Montoro, in provincia di Avellino; l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri di Solofra e di Montoro, dovrà rispondere di lesioni personali e omissione di soccorso. L'incidente lunedì mattina in via Nocelleto: l'anziana era stata scaraventata al suolo, rimediando gravi lesioni, mentre il piccolo, sbalzato dal passeggino, era rimasto sostanzialmente illeso al netto di escoriazioni e contusioni non gravi.

L'uomo denunciato è un 60enne di Mercato San Severino (Salerno); per arrivare a lui si sono rivelate fondamentali alcune testimonianze ascoltate dai militari sul luogo dell'impatto, che hanno fornito i primi elementi poi confrontati con i dati emersi dalle analisi dei sistemi di videosorveglianza della zona di via Nocelleto e delle aree limitrofe.

Immediatamente soccorsi dopo l'impatto, nonna e nipotino erano stati portato all'ospedale Moscati; la donna si trova ancora ricoverata nella struttura di Avellino, in codice rosso per il grave trauma cranico, mentre il bambino è stato dimesso ieri mattina e le sue condizioni di salute sono buone.