Nonna e nipotino di 11 mesi investiti a Montoro, l’auto fuggita senza fermarsi Una donna di 74 anni e il nipotino di pochi mesi sono stati travolti da un’auto pirata nell’Avellinese; ricoverati in ospedale, l’anziana è in gravi condizioni.

A cura di Nico Falco

Una donna di 74 anni è stata investita insieme al nipotino di appena 11 mesi mentre spingeva il carrozzino a Montoro, in provincia di Avellino; l'automobile, che secondo le ricostruzioni sarebbe giunta a forte velocità, ha travolto entrambi e il guidatore si è dato alla fuga senza fermarsi per prestare i soccorsi. Le due vittime sono state portate al Pronto Soccorso ad Avellino e ricoverate; l'anziana sarebbe in gravi condizioni per diversi traumi, mentre il piccolo non avrebbe riportato conseguenze di rilievo.

L'investimento è avvenuto in via Nocelleto, tra le stradi principali che attraversano il comune dell'Avellinese. L'anziana sarebbe stata colpita in pieno dal veicolo: ha riportato una serie di traumi dovuti all'impatto, il più grave alla testa, è stata ricoverata in codice rosso. La vettura ha colpito anche il passeggino, il bambino è stato sbalzato a terra ma le sue condizioni, stando alle prime analisi in ospedale, non desterebbero preoccupazioni; nella caduta ha rimediato escoriazioni e contusioni, ma i medici hanno escluso lesioni gravi ed è attualmente sotto osservazione nel reparto pediatrico del Pronto Soccorso.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Solofra, che si sono occupati dei rilievi e hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica; i militari hanno ascoltato alcuni testimoni, che si trovavano nei paraggi al momento dell'incidente, e hanno acquisito le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona per risalire all'automobile pirata, che subito dopo l'impatto è riuscita a far perdere le proprie tracce.