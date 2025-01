video suggerito

Denunciato il tiktoker di American Auto: chilometri scalati e auto rubata nella concessionaria a Bacoli Denunciato dalla Polizia Metropolitana Errico Ioffredo di American Auto Bacoli: nella concessionaria, priva di autorizzazioni, trovate auto con chilometri scalati e una vettura rubata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

80 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il titolare della "American Auto" di Bacoli, Errico Ioffredo, è stato denunciato per frode in commercio e riciclaggio: nella sua concessionaria è stato scoperto un sistema per la manomissione del chilometraggio delle automobili usate e, nel corso dei controlli, è stata trovata un'automobile che aveva targa polacca e telaio contraffatto, verosimilmente provento di furto. È l'esito dell'operazione della Polizia Metropolitana di Napoli, nel corso della quale sono state riscontrate, e di conseguenza sanzionate, anche altre irregolarità: la stessa struttura era priva di licenza e operava in assenza di Scia del Comune di Bacoli. Nel corso dell'intervento sono stati sequestrati quattro veicoli e sono stati denunciati Ioffredo, che all'anagrafe è registrato come Michele, e la moglie; i reati sono di frode in commercio e riciclaggio di auto rubate.

Le auto coi km scalati da American Auto

Gli agenti della Polizia Metropolitana, apprende Fanpage.it, sono arrivati alla concessionaria di Bacoli indagando sulla compravendita di automobili polacche, veicoli che in realtà sono intestati a società o soggetti polacchi e che vengono utilizzati come noleggio in Italia; non si tratta di una vendita reale ma semplicemente del cambio di contratto, quindi il nuovo "proprietario" risulta soltanto come titolare del noleggio ma il veicolo resta della società estera.

Quattro sono le automobili finite sotto sequestro. La prima è una Renault Capture, anno 2018, con targa polacca: dai controlli è emerso che il numero di telaio era stato contraffatto ed è quindi verosimile che si tratti di un veicolo rubato su cui è stato fatto il "pezzotto".Le altre tre vetture, è emerso dagli accertamenti, avevano i chilometri scalati: una Fiat Panda (da 200mila a circa 125mila), un Fiat Grande Punto e una Audi Q7 (da 365mila km a circa 120mila).

Leggi anche Al Vomero carabinieri con i metal detector nella metro, 16enne armato di coltello viene denunciato

La pubblicità su Tiktok di Errico Ioffredo

La concessionaria, che si trova a Bacoli, in provincia di Napoli, è molto nota sui social, dove Ioffredo è presente con il suo profilo TikTok in cui con cadenza quasi quotidiana pubblicizza le proprie automobili in vendita, specificando che da lui è possibile acquistare senza busta paga e senza interessi; è una forma di pagamento che non è tracciata e non è contemplata e su questo aspetto la Polizia Metropolitana ha inviato una segnalazione alla Guardia di Finanza.

Proprio su TikTok Ioffredo aveva mostrato in esposizione anche delle automobili con targa polacca, facendo nascere diversi interrogativi tra gli utenti. E, di recente, era finito in una querelle con un altro TikToker, Alfredo Bellucci, che in più occasioni aveva "fatto le pulci" alle automobili in vendita nella concessionaria di Bacoli dimostrando che i chilometri effettivi non corrispondevano a quelli indicati nel corso delle pubblicità e attirandosi video di risposta con critiche anche da parte di altri utenti vicini ad American Auto.