Decisi i presidenti delle 8 commissioni consiliari regionali in Campania

Mai fidarsi del tutto: la certezza formale e definitiva la si avrà soltanto domani, giovedì 5 febbraio, quando vedremo stilati, firmati e protocollati i verbali delle otto riunioni delle commissioni permanenti in Consiglio regionale Campania. Tuttavia, nel pomeriggio di oggi era finalmente chiaro lo specchietto delle presidenze, atto propedeutico al via libera a queste fondamentali cinghie di trasmissione nel motore della politica regionale, necessarie a vagliare, emendare e votare il primo bilancio di previsione della Regione Campania guidata da Roberto Fico. Senza bilancio, ovvero senza i soldi, non si può far nulla.

I rapporti di forza erano noti da tempo: 3 al Pd, 2 al M5s, una a testa a "Casa Riformista" che fa riferimento a Matteo Renzi, al Partito Socialista e ad "A testa alta", la lista di Vincenzo De Luca, l'ex presidente della Regione Campania. Per giorni i partiti hanno litigato sulle presidenze delle commissioni più ambite: Trasporti/Urbanistica; Sanità in primis. Ieri Massimiliano Manfredi, presidente del Consiglio regionale, aveva firmato i decreti di composizione con un ultimatum: decidete entro giovedì.

Tensioni importanti in "A testa alta" soprattutto fra Luca Cascone, Gennaro Oliviero e Lucia Fortini. I tre ora sono rispettivamente presidente della commissione Trasporti, questore alla Finanze e consigliera segretaria in Ufficio di Presidenza. Il quarto, Gianni Porcelli, nominato capogruppo.

Scintille anche nel Partito Democratico dove oggi c'è stato un aspro confronto tra i consiglieri regionali eletti: Bruna Fiola avrebbe voluto la potente commissione Sanità, idem Corrado Matera. Decisione salomonica: non andranno a nessuno dei due, ma alla terza, Loredana Raia. Scontenti i renziani di "Casa Riformista" che comunque incassano una commissione con l'ex sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

Ma i più scontenti sono Alleanza Verdi e Sinistra con Rosario Andreozzi e Carlo Ceparano e Lista Fico Presidente coi consiglieri Nino Simeone, Davide D'Errico, Giovanni Maria Cuofano, rimasti all'asciutto. Il Movimento Cinque Stelle incassa Raffaele Aveta all'Agricoltura e Salvatore Flocco all'Ambiente. Il presidente Manfredi metterà subito al lavoro le commissioni: proposta di legge sul salario minimo e poi ovviamente appena apporderà al Centro direzionale, la proposta di bilancio previsionale.