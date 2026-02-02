Consiglio regionale della Campania: tutti i consiglieri divisi per gruppi consiliari

Ecco i nomi dei consiglieri regionali in Campania di maggioranza e opposizione divisi per gruppo politico.

Un atto fondamentale per mettere in moto, concretamente, il Consiglio regionale della Campania legislatura 2025-2030. Oggi, 2 febbraio, la Giunta per il Regolamento Interno, presieduta dal Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, e composta dall'Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare, ha approvato all’unanimità la costituzione dei Gruppi consiliari. Manfredi commenta così: «Ringrazio i colleghi di maggioranza ed opposizione per il lavoro compiuto nella Giunta per il Regolamento che, sulla base dell’ottima istruttoria svolta dal collega Giorgio Zinno, ha consentito di giungere alla approvazione unanime della costituzione dei Gruppi consiliari, ai quali auguro buon lavoro».

Partito Democratico

Francesca Amirante, Carmela Fiola, Massimiliano Manfredi, Salvatore Madonna, Corrado Matera, Maurizio Petracca (Capogruppo), Francesco Picarone, Loredana Raia, Marco Villano, Giorgio Zinno.

Fratelli d'Italia

Edmondo Cirielli (Rappresentante dell'opposizione); Giuseppe Fabbricatore, Palmira Fele, Raffaele Maria Pisacane, Gennaro Sangiuliano (Capogruppo), Vincenzo Santangelo, Ettore Zecchino.

Movimento 5 Stelle

Raffaele Aveta, Roberto Fico (Presidente Giunta regionale), Luca Trapanese, Salvatore Flocco, Gennaro Saiello (Capogruppo), Elena Vignati.

PPE-Forza Italia

Roberto Celano, Fernando Errico, Assunta Panico, Mimì Minella, Massimo Pelliccia (Capogruppo), Livio Petitto, Giovanni Zannini.

Casa Riformista (Italia Viva più Noi di Centro)

Vincenzo Alaia, Ciro Buonajuto (Capogruppo), Giuseppe Barra, Pellegrino Mastella, Pietro Smarrazzo.

Riformisti e Moderati-Lista Cirielli-ECR (Conservatori, Riformisti,Europei)

Francesco Iovino (Capogruppo), Sebastiano Odierna.

A Testa Alta

Luca Cascone, Lucia Fortini, Gennaro Oliviero (Capogruppo), Giovanni Porcelli.

Roberto Fico Presidente

Giovanni Maria Cuofano, Nino Simeone (Capogruppo), Davide D’Errico.

Alleanza Verdi e Sinistra

Rosario Andreozzi (Capogruppo), Carlo Ceparano.

Avanti Campania PSI

Giovanni Iovino, Giovanni Mensorio, Andrea Volpe (Capogruppo).

Lega Cirielli Presidente

Massimo Grimaldi (Capogruppo), Michela Rostan.