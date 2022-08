Decine di topi morti galleggiano a mare a Nisida, orrore fra i bagnanti I corpi galleggiavano tra canoe e barche degli escursionisti in gita. Chiesto l’intervento dell’Arpac e del Comune.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da gruppo Facebook POSILLIPINI D.O.C.G.!

Decine di topi morti galleggiano nelle acque del mare a Coroglio, a pochi passi da Nisida. Sgomento tra i bagnanti, giovedì mattina, che hanno assistito alla scena da film horror. Il mare poco a poco si è letteralmente riempito di decine di corpi di ratti morti. Una mattanza i cui motivi sono ancora sconosciuti. Le immagini, riprese dai cellulari dei presenti e anche di qualche residente, sono subito finite sui social, postate su diversi gruppi Facebook, come POSILLIPINI D.O.C.G.!. Al disgusto per quanto accaduto, adesso si aggiunge la preoccupazione di chi si chiede quale sia il motivo per il quale siano morti tutti quei ratti e perché siano finiti a mare. Il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli (Europa Verde), che chiesto l'intervento immediato dell'Arpac, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania, e del Comune di Napoli.

L'allarme è stato lanciato dai bagnanti che hanno documentato quanto accaduto con i loro smartphone. Molti erano escursionisti arrivati in canoa o in barca, che inizialmente non avevano capito cosa fossero quei corpi galleggianti e l'hanno appreso con orrore solo quando le barche sono arrivate in prossimità dei piccoli cadaveri. "Una sgradevolissima sorpresa – scrive il consigliere regionale Borrelli in una nota – Decine di topi morti galleggiavano in mare in mezzo a chiazze di rifiuti, evidente frutto di sversamento fognario. Una scena disgustosa che ha creato allarme tra i bagnanti che hanno ripreso la scena dell'insolito spettacolo con il cellulare. Abbiamo chiesto l'intervento del Comune e dell'Arpac per risalire alle cause del fenomeno e per verificare che non ci siano pericoli per la salute pubblica".