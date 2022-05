De Luca parla dell’emergenza Cardarelli: “Vicenda che fa male e sporca l’immagine della sanità in Campania” Vincenzo De Luca ammette che la vicenda dell’emergenza barelle al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è grave: “C’è stato un ritardo che va recuperato immediatamente”.

A cura di Ciro Pellegrino

Vincenzo De Luca parla del caos al Pronto Soccorso dell'ospedale Cardarelli di Napoli e delle vergognose immagini delle barelle ammassate l'una accanto all'altra con decine di pazienti in attesa di cure. Lo fa durante il suo monologo del venerdì in diretta video sui social network. Ammette che «non è stato fatto abbastanza» nell'aiutare il più grande ospedale del Mezzogiorno e si lamenta dei pochi soldi del governo per il personale sanitario, sostenendo che la Campania è «sottodimensionata di almeno 10mila unità».

Non mancheranno anche i servizi televisivi… ma obiettivamente è una grave e non c'è da cancellare le realtà amare quando ci sono. . Quelle vicende fanno male, quando sei impegnato in un lavoro all'ultimo respiro e ti ritrovi davanti a emergenze che sporcano l'immagine della nostra sanità.

Il discorso si sposta poi sulla vicenda dei Pronto Soccorso chiusi o a scartamento ridotto causa Covid: