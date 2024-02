De Laurentiis: “Entro 120 giorni lo stadio, oppure valuto di andare a farlo ad Afragola” De Laurentiis a valanga in conferenza stampa: “Ho detto a Manfredi che entro 120 giorni devo avere lo stadio, o magari vado da un’altra parte, magari ad Afragola”. Ed annuncia: “Entro 24 mesi nuovo Centro Sportivo: 12 campi su 30 ettari”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Aurelio De Laurentiis durante la conferenza stampa di questa mattina

"Entro 120 giorni devo avere lo Stadio, oppure vado a costruirlo da un'altra parte, magari ad Afragola". Aurelio De Laurentiis, in conferenza stampa questa mattina dal Konami Training Center di Castel Volturno, attuale sede del Calcio Napoli, oltre ai temi sportivi ha parlato anche delle due questioni societarie legate alle infrastrutture: lo stadio e il centro sportivo. Quest'ultimo ha annunciato che sarà pronto entro 24 mesi, ed avrà 12 campi da gioco su 30 ettari, oltre ad essere finanziato interamente con i propri soldi

"Tra un anno e mezzo devo lasciare Castel Volturno, entro pochi mesi devo iniziare i lavori", ha spiegato il patron. Non è ancora chiaro, però, dove sarà realizzato il nuovo centro sportivo: "Valuto Afragola o il litorale di Pozzuoli", ha aggiunto, "devo trovare questi 30 ettari nei prossimi mesi perché poi devono partire i lavori". La scelta di Afragola per la sede di un nuovo stadio, spiega ancora il patron del Calcio Napoli, potrebbe essere motivata dal fatto che c'è già una stazione dei treni ad Alta Velocità in direzione di Bari, oltre che una metropolitana in corso di costruzione. Tutte ipotesi, ma che ora hanno anche una ben precisa calendarizzazione e motivazione:

Tra qualche mese devo terminare la progettazione del nuovo centro sportivo. Dopo aver trovato i trenta ettari, dovrò acquistarli. Per la questione stadio, ho parlato con il sindaco Gaetano Manfredi, se non me lo danno entro 120 giorni, lo costruirò altrove, forse ad Afragola, poiché lì ci sarà la stazione della metro. Sto valutando anche il litorale di Pozzuoli per quanto concerne il centro sportivo.

Nei giorni scorsi si era ipotizzata una soluzione presso le Terme di Castellammare di Stabia, ma sembrerebbe che invece non ci sarebbe lo spazio necessario per l'intero centro. Da qui, l'indiscrezione che parlava di un centro sportivo a Torre del Greco (o zone limitrofe), con la sede e gli uffici a Castellammare di Stabia. Tutte ipotesi, sulle quali però al momento il patron del Napoli non ha dato certezze: e non è escluso che possa aver identificato una nuova zona, al momento non rimbalzata neppure come indiscrezione.