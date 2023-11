De Laurentiis attacca il Comune di Napoli: “Vendetemi il Maradona o me ne vado a Pompei o a Caserta” Il patron del Calcio Napoli: “Se il sindaco juventino di Napoli mi vende lo stadio, prometto che nel giro di un anno diventerà il più bello d’Italia”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

172 CONDIVISIONI condividi chiudi

Show di Aurelio De Laurentiis prima del match tra Napoli e Real Madrid: durante il collegamento pre-partita dallo stadio Santiago Bernabeu, il presidente del Calcio Napoli si è abbandonato però anche a dure critiche, per quanto condite con un sorriso, verso il Comune di Napoli. Pomo della discordia, ancora una volta, lo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, sul quale il patron azzurro è tornato a fare la voce grossa.

"Se lo juventino Gaetano Manfredi riuscirà a tirarsi fuori dal legame che lo lega al consiglio comunale e mi dà lo stadio", ha detto De Laurentiis, "prometto che nel giro di un anno lo faccio diventare lo stadio più bello d’Italia". Oltre poi alla facile battuta sull'essere tifoso bianconero da parte del sindaco Manfredi ("Vi rendete conto che il primo cittadino è pure juventino?"), ha quindi puntato il dito contro Palazzo San Giacomo: "Se i consiglieri comunali odiano il Napoli, possiamo fare uno stadio a Caserta o a Pompei. Napoli e la Campania sono un tutt’uno". Parole al miele, invece, per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania: "Lui sta dalla mia parte ed è stato l’unico a mettere un po' a posto lo stadio".

La storia (infinita) sulla gestione dello Stadio Maradona risale ormai ad anni fa. La proprietà è del Comune di Napoli, mentre il Calcio Napoli è l'usufruttuario. De Laurentiis, già da tempo, ne vorrebbe la gestione esclusiva, anche per realizzare idee e progetti che, al momento, non sono previste nella convenzione come matrimoni e comunioni. Ma finora una vera trattativa non sembra esserci mai stata. Al momento, la convenzione è stata rinnovata fino al 30 giugno 2028, per altri 5 anni.