Meloni a Napoli, con De Luca stretta di mano. E lui le dice: “Sono civile”. La premier lo invita sul palco per la foto La guerra tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca stavolta va avanti con sorrisi, strette di mano e punzecchiature. Alla fine la premier invita il presidente della Regione Campania sul palco per la foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

De Luca e Meloni / foto P. Pace Fanpage.it

Cosa si fossero detti Vincenzo De Luca e Giorgia Meloni a Bagnoli non è stato chiaro subito, è servito il Var, come sul campo di calcio. Tutti si attendevano la terza puntata dello scontro fra i due, iniziato col fuori onda: «Lavora tu, stronza» di De Luca, proseguito nei giorni successivi con la sorprendente replica della premier a Caivano: «Salve, sono la stronza della Meloni». E oggi, la terza puntata è stata all'ombra delle vecchie ciminiere dell'Italsider. «Sono il civile De Luca, le rinnovo il benvenuto» ha detto il governatore della Campania. La Meloni, al saluto di De Luca, ha risposto «la ringrazio» con un grosso sorriso. A gustarsi la scena il prefetto Michele Di Bari e il sindaco Gaetano Manfredi, sornioni.

Dunque Meloni e De Luca si sono salutati con la cordialità e i sorrisoni tipici della circostanza e di chi è agli antipodi politicamente e non solo. Oggi, infatti, De Luca è uno dei politici italiani più veementi contro i progetti di governo, in primis contro l'autonomia differenziata ma anche contro l'assegnazione dei fondi coesione e sviluppo.

C'è una protesta all'esterno dell'evento e qualcuno urla «str…!» alla Meloni che probabilmente non sente nemmeno, pure se l'epiteto è registrato dai microfoni. A parlare durante l'evento a Bagnoil sono sindaco della città e il capo del governo, visto che il patto è tra Palazzo Chigi e l'Amministrazione comunale.

Durante il suo discorso però Meloni punzecchia politicamente De Luca. Parla di Bagnoli ma pure di Caivano, altro argomento sul quale il politico salernitano aveva attaccato Palazzo Chugi: «Oggi le istituzioni, lo Stato sono a Bagnoli e mettono la faccia su un problema annoso, la vera politica deve sfidare se stessa sugli obiettivi difficili non su quelli facili, noi proviamo a farlo come abbiamo fatto in altri luoghi, penso a Caivano».

De Luca, Fitto, Meloni, Manfredi

E, alla fine, coup de théâtre: dopo la firma del protocollo d'intesa governo-città per Bagnoli, molto astutamente la premier chiama anche Vincenzo De Luca sul palco per la foto finale post-firma. Il governatore si alza, non può certo rifiutarsi. È un po' spiazzato, abbozza, scambia qualche parola di circostanza, i due borbottano e Meloni fa come per dire «ma ti pare che non facciamo la foto insieme?». De Luca si fa fotografare, impettito, saluta e va via. Idem Meloni, con che ha però faccia soddisfatta di chi ha fatto una mossa giusta.