David e Victoria Beckham turisti in Campania, vacanze in Costiera Amalfitana e a Capri I coniugi Beckham tornano in Campania dopo la visita del 2021. In vacanza a Capri e in Costiera Amalfitana. Sull’isola azzurra anche Jennifer Lopez e Zoe Saldana.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da Facebook Ristorante Aurora di Capri

David Beckham e la moglie Victoria Adams tornano in Campania per le vacanze estive. L'ex centrocampista del Manchester United e del Real Madrid si è concesso una vacanza con la famiglia in questi giorni tra Capri e la Costiera Amalfitana, dove i Beckham erano già stati anche due anni fa, nel pieno della pandemia Covid19. A Capri la coppia Posh and Becks ha fatto visita al Ristorante Aurora, famoso per la sua ‘pizza all'acqua', dove è stata immortalata in diverse foto ricordo con la proprietaria Mia. "Great Guests tonight!!!#davidbeckham #victoriabeckham & Family!Thank you for coming#pizzaallacqua", ha scritto il ristorante in un post sulla sua pagina Facebook.

Pochi giorni prima, era stata ospite dello stesso ristorante Jennifer Lopez, habitué dell'isola azzurra, mentre a luglio vi avevano fatto tappa l'attrice Zoe Saldana, reduce dal successo di "I Guardiani della Galassia vol 3", dove interpreta l'eroina Gamora nel Marvel Cinematic Universe, in compagnia del marito, l'artista italiano Marco Perego. I coniugi britannici sono in Campania con i figli Brooklyn, Romeo e Cruz, per trascorrere le vacanze a bordo di uno yacht extra lusso.

Negli scorsi giorni hanno visitato anche alcune località della Costiera Amalfitana, come già fatto in passato. I Beckham erano stati in Campania già nel 2021. E nelle stesse settimane erano arrivati nel Golfo di Napoli anche Ben Affleck e Jennifer Lopez, in viaggio in crociera nel Mediterraneo a bordo dello yacht Valerie, un extralusso da 85 metri dal design firmato Espen Øino. Jennifer Lopez e Ben Affleck erano da poco tornati insieme, dopo la rottura della precedente relazione nel 2004.