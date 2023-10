Daniele Marino, medico dell’Amerigo Vespucci morto in Brasile a 28 anni: era su una moto, morto anche il conducente Emergono ulteriori dettagli sull’incidente stradale in cui ha perso la vita il tenente di vascello della Marina Militare Italiana, Daniele Marino, napoletano di 28 anni: viaggiava su una motocicletta; deceduto anche il conducente, un giovane di 31 anni.

A cura di Valerio Papadia

C'è ancora tanta incredulità per la morte di Daniele Marino, napoletano di 28 anni, tenente di vascello della Marina Militare Italiana e medico di bordo sull'Amerigo Vespucci, deceduto sabato 7 ottobre in seguito a un incidente stradale in Brasile. Emergono però nuovi dettagli – riportati dai media carioca – sull'incidente: da quanto si apprende, il marinaio partenopeo viaggiava su una motocicletta e si trovava a Caucaia, città che sorge nella regione del Cearà, nell'area metropolitana di Fortaleza – dove la nave scuola della Marina stava facendo sosta – quando si è verificato l'incidente. Nell'impatto è deceduto anche il conducente del mezzo a due ruote, un giovane di 31 anni.

Da quanto si apprende, il militare della Marina è stato soccorso dai sanitari brasiliani e trasportato nel più vicino ospedale, dove purtroppo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

A comunicare la morte del tenente di vascello, dopo aver informato la famiglia, era stata la Marina Militare Italiana stessa, che in una nota aveva scritto: "Il tragico evento è avvenuto durante la sosta in porto della nave. Sono in corso le verifiche del caso per determinare le dinamiche dell'incidente a cura delle autorità locali preposte. La famiglia è stata avvisata e la Marina è vicina ai familiari garantendo ogni necessario supporto".

La morte di Daniele Marino ha sconvolto però non soltanto l'Italia, ma anche il Brasile. Emiliano de Freitas, governatore del Cearà, su X (già Twitter, ndr), ha scritto: "Ho ricevuto con grande tristezza la notizia della morte del Capitano Tenente Daniele Marino, dall'equipaggio della nave italiana Amerigo Vespucci, ormeggiata a Fortaleza. Le mie condoglianze alla famiglia, agli amici, ai compagni di bordo e a tutto il popolo italiano".