Dal Tir spunta una mano: minore straniero viaggiava nascosto sul mezzo, salvato dalla polizia È accaduto sulla Tangenziale di Benevento, dove gli agenti della Squadra Volanti della Questura hanno salvato il minore: indagini in corso per fare luce sull’accaduto.

A cura di Valerio Papadia

Viaggiava nascosto in un Tir e probabilmente nessuno se ne sarebbe accorto se un'automobilista non avesse notato, improvvisamente, una mano spuntare dal telone di copertura del mezzo pesante, allertando le forze dell'ordine: è accaduto sulla Tangenziale di Benevento, dove la Polizia di Stato ha salvato un minorenne che viaggiava nascosto su un Tir. Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Benevento sono arrivati sul posto proprio dopo che un'automobilista, che viaggiava sulla Tangenziale, ha notato una mano spuntare dal telone che copre il rimorchio del Tir e, preoccupato, ha chiesto aiuto: i poliziotti hanno così fermato il mezzo pesante, guidato da uno straniero e proveniente da Brindisi, scoprendo così il ragazzo a bordo.

Gli agenti hanno tratto in salvo il minore, che è stato visitato dai sanitari, mentre il Tir è stato portato nei pressi della Questura, per svolgere accertamenti più approfonditi e perquisizioni a bordo, anche con la collaborazione dei vigili del fuoco. Ancora da chiarire se l'autista del mezzo pesante fosse a conoscenza della presenza del minore: i poliziotti stanno eseguendo ulteriori indagini per fare piena luce sull'accadimento.

Il precedente: 9 migranti nascosti su un Tir a Benevento

Non è la prima volta che, a Benevento, le forze dell'ordine si imbattono in una vicenda del genere. Nel novembre del 2020, ad esempio, sulla Strada Statale che passa in contrada Olivola, i carabinieri scoprirono 9 migranti stipati nella cella frigorifera di un Tir che trasportava yogurt ed era diretto in Germania. L'autista del mezzo pesante, un uomo straniero di 64 anni, venne arrestato dai militari dell'Arma, mentre i migranti vennero messi in salvo.